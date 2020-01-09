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СНБО Украины назвал основные версии авиакатастрофы в Иране

Общество красного полумесяца Ирана
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Тема:
Крушение самолета в Тегеране (9)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200109/13179140/SNBO-Ukrainy-nazval-osnovnye-versii-aviakatastrofy-v-Irane.html

Ранее украинские дипломаты исключили некоторые из возможных версий, однако позднее сообщение дипмиссии было отредактировано.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. СНБО Украины назвал несколько основных версий авиакатастрофы в Иране, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

По данным ведомства, Boeing-737 "Международных украинских авиалиний" мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой. Еще одной причиной катастрофы могла стать техническая неисправность самолета.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
© AFP 2018 / SERGEI SUPINSKY
Киев почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - фотолента
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Одной из версий происшествия также называется теракт на борту.

Примечательно, что накануне посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки исключена.

Однако вскоре после этого сообщение на сайте дипмиссии было отредактировано. Из него исчезли слова об исключении данных версий.

В четверг украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств трагедии.

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Напомним, выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Свои соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сегодня, 9 января, на Украине объявлено днем траура. Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Тема:
Крушение самолета в Тегеране (9)
Теги:
крушение самолета, Иран, Украина



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