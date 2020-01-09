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Один из наших лучших самолетов: руководство МАУ о крушении Boeing-737 — видео

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Тема:
Крушение самолета в Тегеране (9)
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В руководстве украинской авиакомпании "Международных авиалиний Украины" (МАУ) прокомментировали катастрофу лайнера Boeing-737 под Тегераном - видео.

Предварительная версия крушения - техническая неисправность воздушного судна. Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные линии Украины" вылетел утром в среду из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни в Киев. Вскоре после взлета лайнер начал терять высоту.

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По данным МВД Украины, на борту разбившегося самолета находились 180 человек. Все находившиеся в самолете пассажиры и члены экипажа погибли.

По словам президента авиакомпании, этот лайнер был одним из самых надежным в парке авиаперевозчика. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя. 

Тема:
Крушение самолета в Тегеране (9)
Теги:
трагедия, Иран, Иран, самолет, Самолет, крушение самолета, Крушение, видеоролик, Видео



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