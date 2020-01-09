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Актер Леонадрдо Ди Каприо во время вручения премии Оскар за роль в фильме Выживший

Леонардо Ди Каприо спас утопающего, который 11 часов провел в воде

AFP / MARK RALSTON
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Звезда "Титаника" и других знаменитых фильмов несколько часов искал мужчину, выпавшего за борт чужого судна.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, ожидавшего помощи около 11 часов, пишет таблоид The Sun.

Инцидент произошел 30 декабря. Ди Каприо отдыхал на яхте вместе с приятелями и своей возлюбленной. Неожиданно актер получил по рации сигнал от капитана другого судна. Взволнованный голос сообщил, что 24-летний француз, пассажир круизного лайнера, был нетрезв и случайно вывалился за борт.

Сколько он пробыл в воде и где находится, капитан не знал. Яхта Ди Каприо была единственной, кто ответил на экстренное сообщение.

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Капитан судна, с которого выпал француз, оценивал его шансы на спасение как "один на миллиард".

Актер отправился на поиски пострадавшего и спустя несколько часов обнаружил человека в воде рядом с островом Саба в Карибском море. Утопающий из последних сил старался подать сигнал.

Мужчина продержался на плаву 11 часов.

Пострадавшего вытащили из воды. Когда француз пришел в себя, то начал рыдать и принялся благодарить актера. На яхте Ди Каприо его накормили и переодели. 

Спасенного передали сотрудникам береговой охраны.

Теги:
спасение, Круиз, Леонардо Ди Каприо



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