Леонардо Ди Каприо спас утопающего, который 11 часов провел в воде

Звезда "Титаника" и других знаменитых фильмов несколько часов искал мужчину, выпавшего за борт чужого судна.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, ожидавшего помощи около 11 часов, пишет таблоид The Sun.

Exclusive for the Sun - Leo part of rescue effort to save drowning man off luxury yacht. @TriangleNewsUK https://t.co/L1Q1oiKL9O — Ralph Blackburn (@RalphBlackburn) January 9, 2020

Инцидент произошел 30 декабря. Ди Каприо отдыхал на яхте вместе с приятелями и своей возлюбленной. Неожиданно актер получил по рации сигнал от капитана другого судна. Взволнованный голос сообщил, что 24-летний француз, пассажир круизного лайнера, был нетрезв и случайно вывалился за борт.

Сколько он пробыл в воде и где находится, капитан не знал. Яхта Ди Каприо была единственной, кто ответил на экстренное сообщение.

Капитан судна, с которого выпал француз, оценивал его шансы на спасение как "один на миллиард".

Актер отправился на поиски пострадавшего и спустя несколько часов обнаружил человека в воде рядом с островом Саба в Карибском море. Утопающий из последних сил старался подать сигнал.

Мужчина продержался на плаву 11 часов.

Пострадавшего вытащили из воды. Когда француз пришел в себя, то начал рыдать и принялся благодарить актера. На яхте Ди Каприо его накормили и переодели.

Спасенного передали сотрудникам береговой охраны.