"Аэрофлот" подарит ветеранам бесплатные авиабилеты в честь 75-летия Победы

Оформить праздничные билеты можно с 14 апреля по 12 мая 2020 года. При этом перелет должен состояться в период с 3 по 12 мая, а срок действия авиабилета составит один месяц.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные авиабилеты от авиакомпании "Аэрофлот" в дни празднования Дня Победы. Об этом российский национальный перевозчик объявил на своем сайте.

Получить билет могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, которые являются гражданами РФ, стран СНГ, Прибалтики, Грузии и/или постоянно проживают в одном из этих государств. Также право бесплатного перелета предоставляется бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Ветеранам предоставляется бесплатный перелет в классе "эконом" без взимания такс и сборов. Если по итогам регистрации рейса останутся свободные места, то ветераны могут быть переведены в более высокий класс.

Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы могут оформить перевозку в классах "комфорт" или "бизнес".

Кроме того, всем ветеранам разрешается получить бесплатный билет в классе "эконом" для одного сопровождающего.

Маршруты акции - все внутренние рейсы по России и направления в страны СНГ и Прибалтики. Кроме того, ветераны могут посетить страны Европы (Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Румыния, Сербия, Хорватия, Австрия, Чехия).

"Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая 2020 года. Билеты необходимо оформить в период с 14 апреля по 12 мая 2020-го включительно. Срок действия авиабилета, выданного по условиям проведения акции, — один месяц", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Акция распространяется на рейсы авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота", но не касается рейсов по соглашениям "код-шеринг" с другими перевозчиками (SU3000 - SU4999).

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"Аэрофлот" стал первым из российских перевозчиков, начавших предоставлять ветеранам бесплатные билеты на свои рейсы. Акция проводится уже в двадцатый раз. Согласно данным, с 2001 года бесплатными билетами воспользовались более 90 тысяч ветеранов.