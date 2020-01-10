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Илон Маск

Илон Маск и Граймс ждут первенца - СМИ

© AFP 2018 / Theo Wargo
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200110/13184047/Ilon-Mask-i-Grayms-zhdut-perventsa-SMI.html

Пользователи соцсетей уже гадают, как они назовут малыша. Среди самых популярных ответов: Тесло, Асимов или просто символ.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Миллиардер и предприниматель Илон Маск и его возлюбленная Граймс ждут ребенка. Об этом намекнула в своем Instagram сама певица.

Первый снимок Граймс выложила вчера: топлес с изображением ребенка на животе, однако на многочисленные вопросы фанатов, правда это или пиар к новому альбому, который выходит в скором времени, артистка не ответила.

Но уже сегодня она выложила очередное фото, на котором изображена с округлившемся животом.

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Публикация от Grimes (@grimes)

Согласно американским СМИ, источники из ее окружения говорят, что Граймс действительно ждет ребенка. Так, на нескольких последних вечеринках девушка отказывалась от алкоголя, чтобы не нанести вред здоровью малыша.

Пользователи соцсетей уже гадают, как они назовут малыша. Среди самых популярных ответов: Тесло, Асимов или просто символ.

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Напомним, Илон Маск и Граймс вместе уже около двух лет. Как пара они впервые дебютировали на балу Института костюма в мае 2018 года. Этот ребенок для Граймс станет первым, а вот у Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений.

Теги:
шоу-бизнес, звезды, знаменитости, музыканты, музыкант, музыка, певица, певицы, артист, беременность, США, США, Tesla, Илон Маск



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