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Рауль Хаджимба

Президент Абхазии не собирается уходить в отставку

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200110/13185026/Prezident-Abkhazii-ne-sobiraetsya-ukhodit-v-otstavku.html

Рауль Хаджимба предложил провести переговоры с митингующими у здания администрации. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Президент Абхазии не будет уходить в отставку, решение ситуации он видит в переговорах, информирует Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента. Рауль Хаджимба предложил провести переговоры с митингующими у здания администрации.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал оппозицию и власти не сталкивать народ, пишет РИА Новости.

Напомним, абхазская оппозиция уже несколько месяцев протестует против итогов президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Девятого января активисты вышли на митинг в Сухуме, требуя отставки Рауля Хаджимбы.

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Часть участников акции вчера прорвалась в здание его администрации.

Оппозиционеры недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Теги:
протест, протесты, президент, Президент, Митинг, оппозиционер, оппозиция, Абхазия



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