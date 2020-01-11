Instagram и Facebook занялись удалением постов с поддержкой Сулеймани

Данные действия вызвали резкую критику со стороны иранских властей, которые тут же призвали к общенациональному судебному иску против соцсети.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Instagram и его материнская компания Facebook удаляют посты с поддержкой убитого иранского генерала Касема Сулеймани в целях соблюдения санкций США, пишет CNN.

"Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе в отношении КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства", — говорится в заявлении представителя Facebook.

Данные действия вызвали резкую критику со стороны иранских властей, которые тут же призвали к общенациональному судебному иску против соцсети. Иранский политик Али Рабей, в свою очередь, назвал действия компании "недемократичными" и обвинил Facebook в том, что они дают право голоса "настоящим террористам".

Стоит отметить, что в апреле прошлого года Instagram удалил личную страницу Касема Сулеймани, когда Корпус стражей исламской революции был признан США террористической организацией.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в результате атаки американских военных в ночь на 3 января в Багдаде.Приказ о его уничтожение был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Позднее он заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств.

Между тем издание The Washington Post заявило, что главным сторонников ликвидации иранского генерала был госсекретарь США Майк Помпео, который в течение нескольких месяцев уговаривал Трампа пойти на этот шаг.

В ответ на убийство Сулеймани Иран пообещал отомстить и в ночь на 8 января запустил 16 баллистических ракет по двум американским базам в Ираке.