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Статуэтка киноакадемии ОСКАР

Церемония вручения премии "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20200109/13176049/Tseremoniya-vrucheniya-premii-Oskar-vnov-sostoitsya-bez-veduschego.html

Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии в Лос-Анджелесе. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар", которая состоится 9 февраля, вновь пройдет без ведущего, сообщила Американская академия киноискусств в Twitter.

"Будут звезды, представления и сюрпризы, но не будет ведущего", - говорится в сообщении.

Согласно графику киноакадемии США, список номинантов на "Оскар" огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии в Лос-Анджелесе.

Напомним, в прошлом году церемония вручения премии "Оскар" состоялась без ведущего - это был первый случай за 30 лет. Назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter почти десятилетней давности.

"Оскар" пройдет без ведущего впервые за 30 лет >>

В 1989 году вместо объявления номинантов на сцене был показан одиннадцатиминутный ролик, встреченный негативной реакцией зрителей.

Теги:
Лос-Анджелес, награждение, церемония, Оскар, США, США



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