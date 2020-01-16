В Японии подтвердили первый случай заражения опасным вирусом из Китая

На сегодняшний день зарегистрирован 41 случай заражения неизвестным штаммом вируса. Также известно о смерти одного заболевшего.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Японии подтвердили первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая, пишет Kyodo News.

Заболевшим оказался 30-летний житель префектуры Канагава, который посещал китайский город Ухань. Именно там в декабре произошла вспышка пневмонии, вызванная новым штаммом коронавируса.

Мужчина почувствовал недомогание 3 января, когда находился в Ухани. Спустя несколько дней он вернулся в Японию, где 10 января был госпитализирован с симптомами кашля и жара. В среду его выписали из больницы.

Это уже второй случай заболевания новым вирусом за пределами Китая. Впервые неизвестная болезнь была диагностирована в Таиланде у китаянки, прилетевшей из Ухани. Женщину сразу же поместили в карантин.

Вспышка пневмонии с неизвестным возбудителем была зафиксирована в Ухани в декабре 2019 года. Причиной загадочной инфекции, которую подхватили более 40 человек, стал коронавирус.

9 января умер первый заболевший, причем точная причина его смерти неясна — у мужчины также диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

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Сейчас около 700 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением, 419 из них — врачи.

Предполагается, что источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. Рынок закрыли.