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Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Военные Таджикистана примут участие в юбилейном параде Победы в Москве

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Sputnik Узбекистан
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На торжественном мероприятии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне также будет присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Военнослужащие Таджикистана примут участие в параде в честь 75-й годовщины Победы, который состоится  на Красной площади в Москве 9 мая, передает Sputnik Таджикистан.

"В сводной роте таджикских солдат и офицеров, которым выпала честь пройти торжественным маршем по Красной площади Москвы, включены представители сухопутных, мобильных  войск,  войск ВВС и ПВО Вооруженных сил республики", - сообщил пресс-секретарь Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиён.

Еще одна сводная рота Минобороны Таджикистана примет участие в военном параде Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.

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Также стало известно, что на Параде Великой Победы в Москве будет присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву на празднование Дня Победы получил и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По словам замминистра иностранных дел республики Ильхома Неъматова, узбекский лидер приглашение принял и скорее всего тоже прибудет на праздничное мероприятие.

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Теги:
праздник, годовщина, Великая Отечественная война, День Победы, Таджикистан



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