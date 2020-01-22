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США планируют ограничить въезд для граждан Беларуси и Кыргызстана – СМИ

© Sputnik / Максим Блинов
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В так называемый стоп-лист хотят внести семь новых стран. Перечень пока не окончательный, сообщают источники в Белом доме.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список стран, для граждан которых может быть ограничен въезд в Штаты, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

© Sputnik / Алексей Даничев
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В "стоп-лист" внесены семь новых стран: Беларусь, Кыргызстан, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

По данным газеты Wall Street Journal, речь не идет о полном запрете на въезд в США, однако граждане этих государств могут столкнуться с ограничениями, которые будут действовать в отношении определенных типов виз, например, деловых или гостевых.

Американский лидер Дональд Трамп инициативу уже подтвердил, однако перечислять государства, которых она коснется, не стал.

Трамп впервые подписал указ о запрете на въезд гражданам некоторых стран в Штаты в январе 2017 года, всего через неделю после вступления в должность президента.

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Изначально планировалось отказывать в визах гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением. Однако позднее в документ были внесены коррективы, и в итоге ограничения на въезд в США коснулись некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи.

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Теги:
Дональд Трамп, въезд, Туризм, виза, США, Кыргызстан, Беларусь



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