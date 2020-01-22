Президентом Греции впервые избрана женщина

Греция — парламентская республика, поэтому президент хоть и считается по Конституции высшим должностным лицом, имеет по большей части церемониальные функции.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президентом Греции избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – Государственного совета, сообщает РИА Новости.

Таким образом, греческое государство впервые возглавила женщина. Голосование проходило в парламенте в среду утром.

За Сакелларопулу проголосовали на данный момент более 200 депутатов.

Греция — парламентская республика. Президент хоть и считается по Конституции высшим должностным лицом, имеет по большей части церемониальные функции. Летом 2019 году премьер-министром страны стал лидер партии "Новая демократия" Кирьякос Мицотакис, которому принадлежит вся полнота власти.