Елизавета II утвердила законопроект о Brexit

В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС получил в четверг королевскую санкцию и стал законом, теперь документу предстоит пройти несколько этапов утверждения в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.

В пятницу документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии, европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

Правящая Консервативная партия на недавних выборах одержала убедительную победу, после этого скорое принятие законопроекта о Brexit перестало вызывать сомнения.

Тема выхода Великобритании из ЕС, еще недавно доминировавшая в новостном пространстве страны, после выборов полностью ушла на второй план, теперь это воспринимается как решенное дело.