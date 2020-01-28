Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Позднее немецкий журнал принес извинения за ошибку, которую допустил в своей публикации в Twitter. Примечательно, что на ее сразу же указали немецкоязычные пользователи.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден американцами, сообщает RT.

В публикации говорилось о том, что Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который "75 лет назад был освобожден американской армией".

"Damals. Als die Amerikaner #Auschwitz befreiten." @derspiegel

Oder: wenn dir ein deutsches Leitmedium ungewollt beweist, dass wir viel mehr statt weniger Geschichtsunterricht brauchen. pic.twitter.com/6XhZV18Hsr — Holger Michel (@Holger_Michel) January 26, 2020

На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи сети. Некоторые из них даже посоветовали журналистам еще раз изучить историю.

После этого журнал принес извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку".

В издании отметили, что воспринимают критику в свой адрес как "справедливое наказание". Позднее Der Spiegel исправил первоначальное сообщение. Теперь в нем говорится, что узники концлагеря были были освобождены Красной армией.

Советские войска освободили Аушвиц 27 января 1945 года. Это был крупнейший нацистский концлагерь, который со временем стал одним из главных символов холокоста. За годы войны здесь погибло около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

К дате его освобождения приурочен Международный день памяти жертв холокоста.