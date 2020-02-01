США ограничили въезд гражданам сразу нескольких стран: кто в списке

Известно, что все эти страны не смогли выполнить стандарты безопасности и обмена информацией с США.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий въезд гражданам шести стран, включая Кыргызстан, сообщает BBC.

"Гражданам Кыргызстана, Нигерии, Эритреи и Мьянмы не будут выдавать иммиграционные визы, жителям Судана и Танзании запретят участвовать в визовой лотерее (грин-кард)", - говорится в сообщении.

Известно, что эти страны не смогли выполнить стандарты безопасности и обмена информацией с США.

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Документ вступит в силу с 22 февраля, но не коснется иммигрантов, получивших визы до этой даты.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен отменить право на гражданство по рождению для детей неграждан страны и незаконных мигрантов.

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На сегодня Соединенные Штаты – единственное государство в мире, в котором ребенок приезжего автоматически становится гражданином.