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В Темиртау выпал черный снег

В Казахстане выпал черный снег - кадры необычного погодного явления

Станислав Войцеховский / Facebook / "Экология.Темиртау"
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Аналогичная ситуация произошла в 2018-м. Жители города Темиртау активно публикуют фото и видеозаписи, показывая, что за год экологическая обстановка в городе не изменилась.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В казахстанском городе Темиртау выпал снег. Однако местные жители не спешат этому радоваться, потому что снег внезапно оказался черного цвета.

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Публикация от Темиртау | Казахстан (@temirtau.city)

Ситуацию уже взяло под контроль Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Глава ведомства Магзум Мирзагалиев сообщил, что все предприятия города должны будут пройти проверку.

"Департамент экологии проверит данные природопользователей города и выполнение мер промышленными предприятиями по снижению нагрузки на окружающую среду в период неблагоприятных метеорологических условий", - написал Мирзагалиев в своем Twitter.

Он также пообещал сообщить общественности о результатах проверки.

Это не первый раз, когда на территории города выпадает черный снег. В 2018 году была аналогичная ситуация. Тогда местную компанию "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 600 миллионов тенге (около 1,6 миллиона долларов) за загрязнение окружающей среды. Выяснилось, что из-за деятельности предприятия количество вредных выбросов в атмосферу значительно превысило допустимую норму.

Теги:
Снег, Казахстан



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