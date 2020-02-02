В Казахстане выпал черный снег - кадры необычного погодного явления

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В казахстанском городе Темиртау выпал снег. Однако местные жители не спешат этому радоваться, потому что снег внезапно оказался черного цвета.
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Ситуацию уже взяло под контроль Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Глава ведомства Магзум Мирзагалиев сообщил, что все предприятия города должны будут пройти проверку.
"Департамент экологии проверит данные природопользователей города и выполнение мер промышленными предприятиями по снижению нагрузки на окружающую среду в период неблагоприятных метеорологических условий", - написал Мирзагалиев в своем Twitter.
Он также пообещал сообщить общественности о результатах проверки.
Это не первый раз, когда на территории города выпадает черный снег. В 2018 году была аналогичная ситуация. Тогда местную компанию "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 600 миллионов тенге (около 1,6 миллиона долларов) за загрязнение окружающей среды. Выяснилось, что из-за деятельности предприятия количество вредных выбросов в атмосферу значительно превысило допустимую норму.