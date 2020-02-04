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Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак

Ксения Собчак станет ведущей вечернего шоу на "Первом канале"

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200204/13382362/Kseniya-Sobchak-stanet-veduschey-vechernego-shou-na-Pervom-kanale.html

По словам самой Собчак, данная программа - не про крики или разборки в студии, а вдумчивое обсуждение темы.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак будет вести ежедневное вечернее шоу "Док-Ток" на "Первом канале", сообщают российские СМИ.

Вторым ведущим будет Александр Гордон.

"В Док-Ток громкие события не столько обсуждаются, сколько переживаются заново. Каждая тема раскрывается с разных сторон, ведь у героев своя правда", — говорится в сообщении.

С 10 февраля они будут менять друг друга с понедельника по четверг, сообщили в пресс-службе телеканала.

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По словам самой Собчак, данная программа - не про крики или разборки в студии, а вдумчивое обсуждение темы.

Напомним, Собчак с мая 2019 года является генеральным продюсером телеканала "Супер". В 2018 году участвовала в президентских выборах, заняв четвертое место с результатом 1,68% голосов. В сентябре прошлого года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Теги:
телевизионный проект, телеведущий, телевидение, телевидение, телевизор, Россия, Россия, Ксения Собчак



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