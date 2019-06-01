"Здесь не могут сказать "нет": Ксения Собчак в восторге от Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. После того, как Ксения Собчак посетила Узбекистан, известная российская телеведущая продолжает писать о республике и выкладывать фотографии из своего путешествия в Instagram.
На этот раз Собчак поделилась своими теплыми чувствами к этой стране, назвав Узбекистан "Восточной сказкой" и поблагодарив за радушие.
"Узбекистан - удивительная культура. Во-первых, как и в Японии, тебе не могут сказать "нет". Во-вторых, здесь настоящая восточная сказка. В-третьих, если вы любите керамику и ручную роспись на тканях так, как люблю я - вам сюда. Спасибо за очень теплый прием и радушие. У нас были лучшие проводники в этот мир", - написала Ксения Собчак в своем новом посте.
Ранее известная телеведущая нашла себе новых подружек в Узбекистане и объявила о том, что у нее началась "новая жизнь".
Новая жизнь: Ксения Собчак показала своих узбекских подруг >>
Напомним, Ксения Собчак прибыла в Самарканд на этих выходных. Блогер обошла несколько сувенирных лавок, где выбрала себе сюзане, посетила мечеть Тилля Кари на площади Регистан и выложила много снимков в социальные сети.
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В 2017 году Ксения Собчак и Алексей Навальный в эфире передачи оскорбили жителей Узбекистана, сказав, что те не знают Пушкина, в ответ узбекистанцы в соцсетях устроили флешмоб из видеороликов с чтением стихов великого поэта.
После громкого скандала Ксения Собчак прибыла в Узбекистан >>
Узбекские пользователи социальных сетей отреагировали на это высказывание цитированием стихов поэта. Кроме того, они сообщили, что в Узбекистане есть улица Пушкина, его площадь его имени и станция метро в честь поэта.
Один из пользователей пригласил Ксению Собчак и Алексея Навального погостить в Узбекистане, показать, как живут люди.