"Здесь не могут сказать "нет": Ксения Собчак в восторге от Узбекистана

Ксения Собчак поделилась своими теплыми чувствами к этой стране, назвав Узбекистан "Восточной сказкой" и поблагодарив за радушие.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. После того, как Ксения Собчак посетила Узбекистан, известная российская телеведущая продолжает писать о республике и выкладывать фотографии из своего путешествия в Instagram.

На этот раз Собчак поделилась своими теплыми чувствами к этой стране, назвав Узбекистан "Восточной сказкой" и поблагодарив за радушие.

"Узбекистан - удивительная культура. Во-первых, как и в Японии, тебе не могут сказать "нет". Во-вторых, здесь настоящая восточная сказка. В-третьих, если вы любите керамику и ручную роспись на тканях так, как люблю я - вам сюда. Спасибо за очень теплый прием и радушие. У нас были лучшие проводники в этот мир", - написала Ксения Собчак в своем новом посте.

Ранее известная телеведущая нашла себе новых подружек в Узбекистане и объявила о том, что у нее началась "новая жизнь".

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Напомним, Ксения Собчак прибыла в Самарканд на этих выходных. Блогер обошла несколько сувенирных лавок, где выбрала себе сюзане, посетила мечеть Тилля Кари на площади Регистан и выложила много снимков в социальные сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 1 Июн 2019 в 4:48 PDT

В 2017 году Ксения Собчак и Алексей Навальный в эфире передачи оскорбили жителей Узбекистана, сказав, что те не знают Пушкина, в ответ узбекистанцы в соцсетях устроили флешмоб из видеороликов с чтением стихов великого поэта.

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Узбекские пользователи социальных сетей отреагировали на это высказывание цитированием стихов поэта. Кроме того, они сообщили, что в Узбекистане есть улица Пушкина, его площадь его имени и станция метро в честь поэта.

Один из пользователей пригласил Ксению Собчак и Алексея Навального погостить в Узбекистане, показать, как живут люди.