В Британии топ-менеджера крупнейшего банка уволили за кражу еды из столовой

Это далеко не первый случай, когда в Великобритании банкиров строго наказывают за подобные проступки.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Американский банк Citigroup отстранил от работы одного из своих главных лондонских трейдеров. Об этом сообщает Financial Times.

Высокопоставленного сотрудника обвинили в краже еды из корпоративной столовой. По данным источников, инцидент произошел в лондонском офисе американского инвестбанка.

31-летний Парас Шах, о котором идет речь, руководил торговлей высокодоходными облигациями на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Как рассказали изданию двое его бывших коллег, он был успешным трейдером и пользовался уважением окружающих.

В январе Шах неожиданно покинул свой пост, за несколько недель до выплаты бонусов топ-менеджерам банка. Как пишет FT, зарплата и другие выплаты господину Шаху составляли семизначную сумму, то есть он получал несколько миллионов фунтов стерлингов.

Это далеко не первый случай, когда в Великобритании специалистов финансовой отрасли строго наказывают за подобные проступки.

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Так, в 2016 году японский Mizuho Bank уволил одного из лондонских банкиров за то, что тот предположительно пытался украсть деталь с велосипеда коллеги стоимостью пять фунтов (61,8 тысячи сумов).

А бывшему управляющему инвесткомпании BlackRock Джонатану Барроузу запретили занимать руководящие должности в финансовом секторе Великобритании за то, что он систематически уклонялся от оплаты проезда в пригородном поезде.