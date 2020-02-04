"Вопрос не вставал": Россия пока не пригласила Польшу на 75-летие Победы

Между тем Кремль направил приглашения ряду мировых лидеров. Свое намерение поучаствовать в памятных мероприятиях уже подтвердили президенты Франции, Сербии, Чехии и Казахстана. О своем желании приехать также сообщил президент США.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Руководство Польши еще не приглашали в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент этот вопрос еще не вставал на повестку дня", — ответил Песков журналистам.

В прошлом году Варшава не пригласила российского президента Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Тогда в МИД Польши объяснили это так: страна якобы хочет отдать дань памяти трагическим событиям "в духе исторической правды", а Россия в этом совершенно не заинтересована.

Путина также не пригласили на недавние мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации, около 30 из которых возглавили президенты, премьер–министры и монархи.

А вот Россию представлял посол в Польше Сергей Андреев, которому не дали, к слову, возможности выступить на траурной церемонии в Освенциме.