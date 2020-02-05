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Фотожаба с Киану Ривзом

В украинском учебнике по истории обнаружили грустного Киану Ривза

Twitter / jigsawdeaad
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1339/37/13393736.jpg
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200205/13393754/V-ukrainskom-uchebnike-po-istorii-obnaruzhili-grustnogo-Kianu-Rivza.html

Данный учебник рекомендует Министерство образования и науки Украины. Как именно фото туда попало и почему никто не заметил фотожабу, неизвестно.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Известный голливудский актер Киану Ривз увековечил себя в истории, причем в прямом смысле.

Его фото, а точнее, мем с ним, попало на страницы украинского учебника "Всемирная история" за десятый класс.

На знаменитом снимке "Обед на небоскребе" 1932 года Киану Ривз сидит вместе с рабочими на балке во время строительства небоскреба "Рокфеллер-плаза" и грустно жует свой сэндвич.

На оригинальной фотографиии, к слову, изображено 11 рабочих, никакого Киану Ривза там нет.

Фотожабу обнаружили на 58-й странице учебника в главе, которая посвящена США в период между Первой и Второй мировыми войнами. Учебник выпущен в 2018 году, его автор — Игорь Щупак, кандидат исторических наук, директор украинского института изучения холокоста "Ткума" и директор музея "Память еврейского народа и холокост в Украине".

Почему в школьном учебнике оказалось фото и почему при публикации никто ничего не заметил, в Министерстве образования пока не объяснили.

Теги:
фото, актер, учебник, Украина, голливуд



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