Под крышей дома своего: в России запустят социальную аренду жилья

Параметры программы еще не определены, все будет зависеть от объема выделяемых средств. Когда ее запустят - также неизвестно.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Минстрой России начал разработку программы социальной аренды жилья, передает РИА Новости.

Она направлена на тех граждан, которые не могут себе позволить приобрести жилье даже при снижении ипотечных ставок.

По словам главы Минстроя РФ Никиты Стасишина, параметры программы еще не определены. Когда именно ее запустят - также неизвестно.

На это есть несколько причин: в первую очередь, для застройщиков нужно создать условия, которые позволят им возводить арендное жилье. Это касается в том числе и финансовой стороны.

Кроме того, как ранее отметил тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев, у россиян есть глубинная установка на обязательное владение недвижимостью. Этот психологический фактор, по его словам, не позволяет в стране в достаточной мере развить сферу аренды жилья.

Что такое социальный наем жилья?

В России существует социальный наем жилья. Он предполагает, что квартиры или комнаты по договорам предоставляются бесплатно, при этом жилец не может продать такую недвижимость.

Проживающий обязан своевременно оплачивать коммунальные услуги, но не платит налог на недвижимое имущество. Такое социальное жилье можно приватизировать.