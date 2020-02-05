Китаянка спаслась от насильника, заявив, что у нее коронавирус

Молодой человек ворвался к ней в дом. Он схватил девушку за горло, но та закашляла и сказала, что недавно заразилась и вернулась из Уханя.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Жительница Китая спаслась от насильника, сказав, что заражена коронавирусом, пишет Metro.

Инцидент произошел в городе Цзиншане (находится в трех часах езды от Уханя). В дом 25-летней девушки ворвался неизвестный молодой человек и схватил ее за шею.

Китаянка не растерялась и решила обмануть преступника, заявив: "Я только что вернулась из Уханя из-за того, что заразилась. Поэтому дома я одна — у меня "самокарантин".

Тактика сработала: злоумышленник испугался и убежал, забрав мобильный пострадавшей и 300 фунтов стерлингов (около 3,7 миллиона сумов).

В полиции сообщили, что молодой человек пришел с повинной в сопровождении отца. Он признался, что ворвался в дом девушки, ограбил ее и хотел "совершить другие правонарушения".

По его словам, на преступление он решился после ссоры с семьей — он остался ночью без денег и решил заработать грабежом. Во время нападения он был в маске, однако потерпевшая опознала его по фигуре и голосу.

Вспышка пневмонии в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 24 542 человек. Число скончавшихся - 492.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.