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Актер Киану Ривз

Автор учебника рассказал, как Киану Ривз попал в историю Украины

© AFP 2018 / Miguel Medina
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200205/13398242/Avtor-uchebnika-rasskazal-kak-Kianu-Rivz-popal-v-istoriyu-Ukrainy.html

Ранее в сети разразились споры вокруг украинского учебника по "Всемирной истории" за 10 класс. Фотожабу обнаружили в главе, которая посвящена США в период между Первой и Второй мировыми войнами.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Автор украинского учебника по всемирной истории Игорь Щупак заявил, что специально оставил фотожабу с Киану Ривзом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Щупак пояснил: измененную фотографию ему показал дизайнер учебника, с которым они вместе подбирали иллюстрации к книге.

"Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", - поделился автор.

По его словам, на это его вдохновил похожий случай с учебным пособием конца 1990-х. Тогда никто из читателей и не заметил, что портрет Октавиана Августа был подписан как "Юлий Цезарь".

Щупак убежден, что использование мемов и исторических анекдотов поможет привлечь внимание детей к изучению истории. Эффект игры, по его мнению, облегчит восприятие школьников к материалу.

К слову, Киану Ривза школьники заметили только спустя два года использования учебника.

Такой подход к образованию далеко не все поддержали. В частности, министр образования Украины Анна Новосад высказалась категорично.

"Мемчик в учебнике вместо оригинального фото — это все, что нужно знать о подходе многих издателей при создании и верстке учебников", - написала Новосад.

Киану Ривза заметили на историческом снимке 1932 года под названием "Обед на небоскребе". Оригинальное фото снял Чарльз Эббетс. На снимке запечатлены 11 строителей, возводивших Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке, во время перерыва.

Теги:
фото, голливуд, история, Украина



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