Причиной массовых беспорядков в Казахстане стал дорожный конфликт - МВД РК

В ночь на субботу на юге Казахстана произошла массовая драка. Бытовой конфликт охватил несколько населенных пунктов. Потребовалось вмешательство президента.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области начались с конфликта местных жителей на дороге, который произошел еще 5 февраля, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

"Трое на автомобиле ехали по дороге прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт - кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов перешло к рукоприкладству там же на месте", - рассказал замминистра внутренних дел Казахстан Алексей Калайчиди корреспонденту Sputnik Казахстан.

По его словам, масштабы конфликта выросли из-за рассылки в соцсетях. На данный момент правоохранители разыскивают провокаторов. Среди них не только молодежь, но и люди преклонного возраста.

"Это люди, которые и близко не были на месте конфликта. Которые просто по каким-то своим домыслам посчитали нужным отметиться в соцсетях. Но их посты возымели вот такой эффект", - уточнил Алексей Калайчиди.

Столкновения в Кордайском районе Казахстана начались в пятницу вечером. Массовую драку транслировали в соцсетях, в результате чего конфликт охватил еще несколько поселков. Участники столкновений оказали вооруженное сопротивление полиции, используя металлические предметы, камни и оружие.

По подтвержденным данным Минздрава, в результате массовых беспорядков погибли десять человек, 165 обратились за медицинской помощью. Госпитализированы были 50 человек (10 в Кыргызстане), восемь из находятся в реанимации.