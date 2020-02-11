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Мишустин разрешил россиянам выращивать коноплю и опийный мак

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200211/13443340/Mishustin-razreshil-rossiyanam-vyraschivat-konoplyu-i-opiynyy-mak.html

Растения разрешается использовать для производства средств, используемых в медицине, промышленности и ветеринарии.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне теперь смогут выращивать некоторые виды наркосодержащих растений.

В частности, речь идет о конопле и снотворном маке.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, если растения выращиваются в медицинских целях, то уровень содержания в них наркотических и психотропных средств ограничиваться не будет.

В промышленных целях культивировать коноплю можно с содержанием тетрагидроканнабиола не более 0,1%, а мак - с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6%.

Есть и другое условие для тех, кто захочет выращивать растения в промышленных целях — "не разрешается использовать для посева семена сортов конопли четвертых и последующих репродукций и семена сортов мака снотворного второй и последующих репродукций".

Задержание сборщиков конопли
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Отмечается, что культивировать коноплю и мак могут только юридические лица.

В июне Госдума РФ приняла законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях. Таким правом наделили только госпредприятия со специальной лицензией.

До принятия закона разрешалось выращивать коноплю и мак в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.

Теги:
выращивание, наркотики, растение, Россия, Михаил Мишустин



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