Мишустин разрешил россиянам выращивать коноплю и опийный мак

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне теперь смогут выращивать некоторые виды наркосодержащих растений.
В частности, речь идет о конопле и снотворном маке.
Плохо спалось – засеял снотворный макhttps://t.co/64BhGLbTND pic.twitter.com/GaRkVlxdLc— ТВ МИГ (@MIG_TV) August 15, 2017
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, если растения выращиваются в медицинских целях, то уровень содержания в них наркотических и психотропных средств ограничиваться не будет.
В промышленных целях культивировать коноплю можно с содержанием тетрагидроканнабиола не более 0,1%, а мак - с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6%.
Есть и другое условие для тех, кто захочет выращивать растения в промышленных целях — "не разрешается использовать для посева семена сортов конопли четвертых и последующих репродукций и семена сортов мака снотворного второй и последующих репродукций".
Отмечается, что культивировать коноплю и мак могут только юридические лица.
В июне Госдума РФ приняла законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях. Таким правом наделили только госпредприятия со специальной лицензией.
До принятия закона разрешалось выращивать коноплю и мак в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.