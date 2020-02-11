Мишустин разрешил россиянам выращивать коноплю и опийный мак

Растения разрешается использовать для производства средств, используемых в медицине, промышленности и ветеринарии.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне теперь смогут выращивать некоторые виды наркосодержащих растений.

В частности, речь идет о конопле и снотворном маке.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, если растения выращиваются в медицинских целях, то уровень содержания в них наркотических и психотропных средств ограничиваться не будет.

В промышленных целях культивировать коноплю можно с содержанием тетрагидроканнабиола не более 0,1%, а мак - с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6%.

Есть и другое условие для тех, кто захочет выращивать растения в промышленных целях — "не разрешается использовать для посева семена сортов конопли четвертых и последующих репродукций и семена сортов мака снотворного второй и последующих репродукций".

Отмечается, что культивировать коноплю и мак могут только юридические лица.

В июне Госдума РФ приняла законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях. Таким правом наделили только госпредприятия со специальной лицензией.

До принятия закона разрешалось выращивать коноплю и мак в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.