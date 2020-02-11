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Бывшие президенты России получат пожизненный статус сенаторов

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200211/13445453/Byvshie-prezidenty-Rossii-poluchat-pozhiznennyy-status-senatorov.html

Стать пожизненным сенатором глава государства сможет после окончания своих полномочий или в случае их досрочного прекращения.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Бывшие президенты России могут получить пожизненный статус члена Совета Федерации после сложения полномочий.

Такая поправка предлагается к 5 главе Конституции РФ о полномочиях Федерального собрания.

Конституция Российской Федерации.
© Sputnik / Павел Лисицын
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В частности, рабочая группа считает, что бывшие главы государства имеют колоссальный опыт и знания, которые "принесут очевидную пользу Совету Федерации".

Стать пожизненными сенаторами президенты смогут после окончания своих полномочий или в случае их досрочного прекращения. При этом у экс-президентов есть право отказаться от статуса сенаторов. 

Также предлагается изменить норму Конституции, которая позволяет главе государства назначать членов Совфеда. Сейчас он может назначить до 17 сенаторов. Новая же поправка предусматривает, что президентская квота будет увеличена до 30 человек. При этом семеро таких сенаторов могут быть назначены пожизненно "из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Теги:
президент, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин



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