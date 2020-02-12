Коронавирус получил официальное название

Название расшифровывается как Corona Virus Disease, а 19 – год обнаружения коронавируса. Подробнее - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу официальное название Covid-19, сообщается на официальном сайте.

Название расшифровывается как Corona Virus Disease, а 19 – год обнаружения коронавируса.

"В соответствии с согласованными руководящими принципами между ВОЗ, Всемирной организации по охране здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что более 770 человек, вернувшихся из Китая, находятся на двухнедельном карантине в Узбекистане из-за коронавируса.

6 февраля в Узбекистане завершился процесс трансфера людей из Китая.

Вспышка смертельного вируса в Китае

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй.

Затем вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Более 770 человек находятся на карантине в Узбекистане из-за коронавируса >>

Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.