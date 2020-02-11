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Люди в защитных костюмах

Более 770 человек находятся на карантине в Узбекистане из-за коронавируса

REUTERS / Willy Kurniawan
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (83)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13440165/Bolee-770-chelovek-nakhodyatsya-na-karantine-v-Uzbekistane-iz-za-koronavirusa.html

Сам процесс трансфера людей из Китая в Узбекистан в связи со вспышкой коронавируса закончился еще 6 февраля.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Более 770 человек, вернувшихся из Китая, находятся на двухнедельном карантине в Узбекистане из-за коронавируса, сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения республики.

"По состоянию на 10 февраля в Узбекистане на двухнедельном карантине находится 771 человек из-за распространения коронавируса", - говорится в информации.

Напомним, 6 февраля в Узбекистане завершился процесс трансфера людей из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Третий рейс с пассажирами из Пекина прибыл в Ташкент в 4.40 по местному времени. На борту находился 251 пассажир, члены экипажа и медицинские представители с современными средствами защиты.

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Все пассажиры были помещены на карантин в пунктах временного размещения.

Вспышка смертельного вируса в Китае

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй.

Затем вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

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Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (83)
Теги:
Карантин, вирус, коронавирус, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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