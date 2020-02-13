"Евровидение" объявило конкурс на лучшую интерпретацию своего гимна

Победитель конкурса получит два билета на "Евровидение-2020", которое с 12 по 16 мая пройдет в Роттердаме. Кроме того, организаторы мероприятия готовы оплатить проживание и взять на себя часть путевых расходов.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Продюсеры Международного песенного конкурса "Евровидение-2020" решили запустить состязание на лучшую интерпретацию своего гимна, сообщили в пресс-службе Европейского вещательного союза (ЕВС).

Оригинал гимна звучит так:

Условие конкурса такое: участникам необходимо исполнить свою версию гимна "Евровидения" и записать это на видео длиною в минуту.

К примеру:

Победитель конкурса получит два билета на "Евровидение-2020", которое с 12 по 16 мая пройдет в Роттердаме.

Кроме того, организаторы обещают оплатить проживание в отеле в вечер финала. Также победителю конкурса возместят часть путевых расходов в размере 800 швейцарских франков (около 7,8 миллиона сумов).

"Играйте на ложках, делайте это в стиле рэп, фолк, опера, грайм или драм-н-бейс. Можете исполнять это в одиночку, импровизируйте хором <...>. Прежде всего, будьте креативными, будьте другими, будьте смелыми", — говорится в документе ЕВС.

Участники конкурса могут опубликовать свою версию гимна "Евровидения" в Instagram-аккаунте до 1 апреля. Необходимо также отметить официальный аккаунт ЕВС (@ebu_hq) и поставить хештег #EBU70contest.

Победителя выберут в конце апреля.

На конкурсе "Евровидение" используют в качестве гимна композицию Te Deum французского композитора и тео­ре­тика музыки Марка-Антуана Шарпантье. Произведение было написано в XVII веке.

Конкурс "Евровидение-2020"

65-й Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме.

Нидерланды получили возможность принять "Евровидение-2020" после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade.

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Всего в "Евровидении-2020" примет участие 41 страна. В этом году конкурс пройдет под слоганом: Open Up - "Откройся".