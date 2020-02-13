Власти Казахастана прокомментировали резонансные заявления внука Назарбаева

Ранее внук первого президента страны Нурсултана Назарбаева сообщил в своем аккаунте в Facebook о том, что он попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана были написаны под влиянием определенных лиц.

Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает Sputnik Казахстан.

По мнению министра, эти люди просто пользуются тем, что Айсултан сейчас находится в непростой жизненной ситуации. Абаев рассказал, что молодой человек сейчас проходит лечение от наркозависимости, поэтому обсуждать, цитировать и ссылаться на его скандальные публикации попросту неэтично.

"В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья", - заявил Абаев.

Он также рассказал, что Айсултан долгое время находился под влиянием психоактивных веществ.

Министр считает, что "пора закрыть эту тему" и перестать спекулировать на несчастье человека.

"Я понимаю, что его цитирование кому-то делает рейтинги. Но это дешевые рейтинги! Они построены на несчастье человека. Спекулировать на фантазиях зависимого человека, только потому что он внук первого президента - не честно, не справедливо и за гранью морали", - подчеркнул Даурен Абаев.

Ранее внук Назарбаева сообщил в своем аккаунте в Facebook о том, что он попросил в Великобритании политического убежища, опасаясь за свою безопасность.

Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании из-за давления своей семьи и свидетельства о страшной коррупции в Казахстане и России pic.twitter.com/Dl7JU9PUix — Jullianna (@Jullian79851236) February 13, 2020

Также молодой человек опубликовал ряд неоднозначных постов, в которых обвинял власти Казахстана в коррупции и рассказывал о давлении со стороны членов своей семьи.