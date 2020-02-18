В Британии двухлетний ребенок спас жизнь маме с помощью соцсетей

Когда матери стало плохо, рядом с ней находились четырехлетний сын и двухлетняя дочь. Маленькая девочка проявила храбрость и находчивость.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Великобритании произошла по-настоящему чудесная история спасения молодой женщины.

Случай произошел в городе Пул. 28-летняя Саманта Мизен находилась дома со своими детьми: двухлетней дочерью Софией и четырехлетним сыном Итаном.

Внезапно у женщины случился приступ. Она упала и потеряла сознание.

В этот момент младшая дочь продемонстрировала настоящую находчивость и стойкость духа. Девочка, увидев, что случилось с мамой, быстро взяла ее телефон, разблокировала экран смартфона, приложив к нему мамин палец.

Напомним, Софии всего два года.

Через мессенджер Facebook девочка сделала видеозвонок бабушке Дебби Бейкер. Ребенок почти не умеет говорить, однако смог объяснить, что произошло, показав бабушке маму, которая лежала на полу кухни лицом вниз.

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Пенсионерка поспешила вызвать скорую помощь, пострадавшую отвезли в больницу. Врачи поставили Саманте диагноз — кишечная инфекция.

Женщину вылечили и выписали из больницы. После она рассказывала, что была очень удивлена реакцией своей маленькой дочери.

Со слов Саманты, она скорее ожидала помощи от Итана, потому что рассказывала ему, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Оказывается, София запоминала все, чему мать учила сына.