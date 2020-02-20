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Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (106)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200220/13503934/Dva-passazhira-kruiznogo-laynera-Diamond-Princess-umerli-ot-koronavirusa.html

Это первые два случая гибели людей с круизного судна, которое две недели стояло на карантине в порту Йокогамы.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине у берегов Японии, скончались от коронавируса передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
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Жертвами заболевания стали мужчина и женщина старше 80. По данным NHK, умершими были японцы - они находились в одной из местных клиник с 11-12 февраля.

Накануне карантин на лайнере, который две недели стоял в японском порту Йокогамы, был снят. Пассажиры, наконец, получили возможность высадиться на берег и покинуть судно.

Всего на лайнере находилось порядка 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Источником заражения коронавирусом стал пожилой мужчина, который сошел на берег в Гонконге. Всего на судне был выявлен 621 инфицированный. 

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 75 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 118, всего удалось вылечить более 16 тысяч человек.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (106)
Теги:
Эпидемия, Круиз, Япония, коронавирус



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