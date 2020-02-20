Серенко: Ашраф Гани победил, сумев собрать вокруг себя третью власть

Политолог Андрей Серенко объяснил, почему действующий президент Афганистана все-таки победил на выборах и в каком направлении может дальше развиваться страна.

В Афганистане спустя почти полгода после проведения президентских выборов, наконец, огласили официальный итог. Несмотря на протесты оппозиции в лице Абдуллы Абдуллы, победу одержал действующий президент ИРА Ашраф Гани.

"Это крах политики моджахедов. Афганцы не пошли голосовать за их сторонников, значит, они доверяют сегодня Гани. Действующему президенту страны удалось собрать вокруг себя некую третью силу - не антисоветских, не талибов*, не моджахедов, а людей среднего возраста, получивших хорошее западное образование и стремящихся развивать страну в общемировом русле", — пояснил Серенко в беседе со Sputnik Таджикистан.

По мнению российского политолога, результат закономерен и демонстрирует полную несостоятельность афганской оппозиции и, в частности, моджахедов, которых представлял во власти Абдулла Абдулла.

По его мнению, никаких коалиционных правительств в Афганистане ожидать не стоит, а на данном этапе будет идти политический торг представителей оппозиции с победившей на выборах властью.

"Тот же Абдулла Абдулла по сути выторговывает себе какое-то место в структуре правительства, чтобы быть если не в команде Гани, то где-то около нее. Какие-то локальные митинги и протесты возможны, но я не предвижу серьезных противостояний", — добавил эксперт.

Он уверен, что Ашраф Гани получил необходимую поддержку в США и в Европе, а значит имеет определенный карт-бланш для реализации полноценной политики в стране.

По официальным итогам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани набрал 50,64% голосов. Его оппонент — Абдулла Абдулла — получил поддержку лишь 39,52% избирателей. Он оспорил итоги выборов, однако после всех проверок комиссия все-таки признала победу Гани.

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