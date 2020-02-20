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Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)
© Foto : Facebook / Андрей Серенко

Серенко: Ашраф Гани победил, сумев собрать вокруг себя третью власть

В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200220/13507087.html

Политолог Андрей Серенко объяснил, почему действующий президент Афганистана все-таки победил на выборах и в каком направлении может дальше развиваться страна.

В Афганистане спустя почти полгода после проведения президентских выборов, наконец, огласили официальный итог. Несмотря на протесты оппозиции в лице Абдуллы Абдуллы, победу одержал действующий президент ИРА Ашраф Гани.

По мнению российского политолога, результат закономерен и демонстрирует полную несостоятельность афганской оппозиции и, в частности, моджахедов, которых представлял во власти Абдулла Абдулла.

"Это крах политики моджахедов. Афганцы не пошли голосовать за их сторонников, значит, они доверяют сегодня Гани. Действующему президенту страны удалось собрать вокруг себя некую третью силу - не антисоветских, не талибов*, не моджахедов, а людей среднего возраста, получивших хорошее западное образование и стремящихся развивать страну в общемировом русле", — пояснил Серенко в беседе со Sputnik Таджикистан.

По его мнению, никаких коалиционных правительств в Афганистане ожидать не стоит, а на данном этапе будет идти политический торг представителей оппозиции с победившей на выборах властью.

Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов
Sputnik / Александр Натрускин
Масаулов: проблемные выборы в Афганистане не представляют угрозу для стран ЦА
"Тот же Абдулла Абдулла по сути выторговывает себе какое-то место в структуре правительства, чтобы быть если не в команде Гани, то где-то около нее. Какие-то локальные митинги и протесты возможны, но я не предвижу серьезных противостояний", — добавил эксперт.

Он уверен, что Ашраф Гани получил необходимую поддержку в США и в Европе, а значит имеет определенный карт-бланш для реализации полноценной политики в стране.

По официальным итогам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани набрал 50,64% голосов. Его оппонент — Абдулла Абдулла — получил поддержку лишь 39,52% избирателей. Он оспорил итоги выборов, однако после всех проверок комиссия все-таки признала победу Гани.

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Теги:
выборы президента, Ашраф Гани Ахмадзай, Афганистан



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