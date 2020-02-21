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Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией

Как на самом деле в Польше относятся к Красной армии - данные опроса

© Sputnik / B. Fishman
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200221/13518513/Kak-na-samom-dele-v-Polshe-otnosyatsya-k-Krasnoy-armii---dannye-oprosa.html

Более 73% поляков знают, что именно красноармейцы освободили 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Две трети поляков (65%) признают заслуги Красной армии в освобождении их родины от оккупации фашистов в 1945 году и благодарны ей за героизм.

Такой количественный перевес красноречиво описывает действительное настроение в стране - особенно на фоне стремления руководства Польши занизить роль Советского союза во Второй мировой войне. 

Жители Польши делились своими взглядами на историю в рамках проекта Sputnik.Мнения.

© Ruptly .
Рассекречено: более 500 тыс. советских солдат погибли, освобождая Польшу

Нужно отметить, что отрицательно на соответствующий вопрос ответили 27% опрошенных. А 73% поляков знают, что именно красноармейцы освободили 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим.

Напомним, Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации, около 30 из которых возглавили президенты, премьер–министры и монархи.

Россию представил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Теги:
Sputnik, опрос, Освенцим, Польша



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