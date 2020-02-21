Как на самом деле в Польше относятся к Красной армии - данные опроса

Более 73% поляков знают, что именно красноармейцы освободили 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Две трети поляков (65%) признают заслуги Красной армии в освобождении их родины от оккупации фашистов в 1945 году и благодарны ей за героизм.

Такой количественный перевес красноречиво описывает действительное настроение в стране - особенно на фоне стремления руководства Польши занизить роль Советского союза во Второй мировой войне.

Жители Польши делились своими взглядами на историю в рамках проекта Sputnik.Мнения.

Нужно отметить, что отрицательно на соответствующий вопрос ответили 27% опрошенных. А 73% поляков знают, что именно красноармейцы освободили 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим.

Напомним, Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации, около 30 из которых возглавили президенты, премьер–министры и монархи.

Россию представил посол РФ в Польше Сергей Андреев.