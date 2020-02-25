В России резко взлетят цены на бытовую технику и одежду

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Российские СМИ пишут о том, что в стране резко взлетят цены на бытовую технику, одежду, обувь и все другие непродовольственные товары.

"Стоимость бытовой техники может подскочить минимум на 13 процентов, электроинструментов — на 11 процентов, электроники — на 9 процентов, обуви — на 5 процентов, одежды — на 2 процента", - говорится в сообщении.

Примечательно, что рост цен может произойти, если вступят в силу нормативы об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды.

По словам экспертов, новая система коснется сферы торговли напрямую, поскольку продавцы нередко производят товар самостоятельно.

В России вырастут цены на жилье уже в этом году >>

Напомним, еще в начале февраля стало известно, что жилье в России в 2020 году может подорожать на 13-15%.

Ранее в СМИ появилась информация, что цены на жилье в России в ближайшие два года могут вырасти аж на 25%.