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Продажа бытовой техники

В России резко взлетят цены на бытовую технику и одежду

© Sputnik / Сергей Венявский
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200225/13533020/V-Rossii-rezko-vzletyat-tseny-na-bytovuyu-tekhniku-i-odezhdu.html

По словам экспертов, новая система коснется сферы торговли напрямую, поскольку продавцы нередко производят товар самостоятельно.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Российские СМИ пишут о том, что в стране резко взлетят цены на бытовую технику, одежду, обувь и все другие непродовольственные товары.

"Стоимость бытовой техники может подскочить минимум на 13 процентов, электроинструментов — на 11 процентов, электроники — на 9 процентов, обуви — на 5 процентов, одежды — на 2 процента", - говорится в сообщении.

Примечательно, что рост цен может произойти, если вступят в силу нормативы об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды.

По словам экспертов, новая система коснется сферы торговли напрямую, поскольку продавцы нередко производят товар самостоятельно.

В России вырастут цены на жилье уже в этом году >>

Напомним, еще в начале февраля стало известно, что жилье в России в 2020 году может подорожать на 13-15%.

Ранее в СМИ появилась информация, что цены на жилье в России в ближайшие два года могут вырасти аж на 25%.

Теги:
подорожание, бытовая техника, техника, обувь, Одежда, одежда, Экономика, цены, Россия, Россия



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