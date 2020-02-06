В России вырастут цены на жилье уже в этом году

Это обусловлено высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Жилье в России в 2020 году может подорожать на 13-15%, рассказал РИА Недвижимость гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что цены на жилье в России в ближайшие два года могут вырасти аж на 25%.

"В целом по стране уже в этом году можно ожидать роста цен на 13-15%", - заявил Алексеенко.

Он подчеркнул, что стоит разделять факторы, влияющие на цены на первичное жилье, на объективные, связанные с повышением себестоимости строительства и рыночные, обусловленные паритетом спроса и предложения.

Под крышей дома своего: в России запустят социальную аренду жилья >>

При этом гендиректор РАСК отметил снижении объема предложения новостроек: еще полгода назад портфель строящегося жилья в стране насчитывал около 130 миллионов квадратных метров, а сейчас эта цифра немногим более 100 миллионов, то есть предложение сократилось примерно на 20%.

С другой стороны, указал Алексеенко, запускаются различные госпрограммы, такие как выплаты по материнскому капиталу с первого ребенка и льготная ипотека под 6%, программа "Дальневосточной ипотеки" под 2%.

В Узбекистане заработает новая система налогооблажения недвижимости >>

Все это, по его мнению, повышает объем спроса на недвижимость, формируя некоторый ажиотаж, при котором предложение может не соответствовать спросу, и таким образом застройщикам по сути дается возможность повышать цены, при том что себестоимость остается практически той же.