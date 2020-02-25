Дизайн iPhone SE 2 напоминает iPhone 4 и iPhone 5 в сером, черном, красном и желтом цветах. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Сети появились первые снимки бюджетной версии iPhone SE, сообщается в Twitter.

Оказалось, что изображения устройства были случайно опубликованы на тестовой странице на сайте Apple.

К слову, дизайн iPhone SE 2 напоминает iPhone 4 и iPhone 5 в сером, черном, красном и желтом цветах.

Twitter/Abdul Q В Сеть попали снимки бюджетной версии iPhone SE

Напомним, в декабре стали известны самые популярные мобильные телефоны в мире.

По подсчетам аналитиков, самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019-го оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — заняла пятое место.

Стали известны самые продаваемые смартфоны 2019 года >>

Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Лучшим гаджетом десятилетия был признан iPhone 4 — смартфон, который компания Apple выпустила в 2010-м. Это единственная позиция, по поводу которой журналисты не спорили между собой.