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iPhone SE

В Сеть попали снимки бюджетной версии iPhone SE

REUTERS/Stephen Lam
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200225/13536068/V-Set-popali-snimki-byudzhetnoy-versii-iPhone-SE.html

Дизайн iPhone SE 2 напоминает iPhone 4 и iPhone 5 в сером, черном, красном и желтом цветах. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Сети появились первые снимки бюджетной версии iPhone SE, сообщается в Twitter.

Оказалось, что изображения устройства были случайно опубликованы на тестовой странице на сайте Apple.

К слову, дизайн iPhone SE 2 напоминает iPhone 4 и iPhone 5 в сером, черном, красном и желтом цветах.

В Сеть попали снимки бюджетной версии iPhone SE
Twitter/Abdul Q
В Сеть попали снимки бюджетной версии iPhone SE

Напомним, в декабре стали известны самые популярные мобильные телефоны в мире. 

По подсчетам аналитиков, самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019-го оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — заняла пятое место.

Стали известны самые продаваемые смартфоны 2019 года >>

Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Лучшим гаджетом десятилетия был признан iPhone 4 — смартфон, который компания Apple выпустила в 2010-м. Это единственная позиция, по поводу которой журналисты не спорили между собой.

Теги:
Интернет, технологии, IT-технологии, новинки, мобильный телефон, телефон, Apple, iPhone, iPhone



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