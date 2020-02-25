Граждане Ирана госпитализированы в Баку с подозрением на коронавирус

Сейчас в отделении под карантином находятся шесть человек, в том числе, гражданин Азербайджана. Состояние троих пациентов расценивается как стабильное. У трех других отмечаются симптомы насморка.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на минздрав страны, с подозрением на коронавирус в Баку госпитализированы четверо иностранцев, прибывших из Ирана в столицу несколько дней назад.

Молодые люди обратились за медицинской помощью с жалобами на повышенную температуру, и их сразу же поместили в отделение инфекционных заболеваний клинического медицинского центра №1.

Сейчас в отделении под карантином находятся шесть человек, в том числе, гражданин Азербайджана. Состояние троих пациентов расценивается как стабильное. У трех других отмечаются симптомы насморка.

По данным Минздрава республики, граждане Ирана прибыли в Азербайджан из той части страны, где не была зафиксирована вспышка смертельного вируса, они не контактировали с больными.

Между тем, в понедельник главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев заявил, что проникновение в республику коронавируса из Ирана сомнительно, но гражданам Азербайджана все же стоит предпринимать меры осторожности.

Медик не рекомендовал посещать Иран, а в том случае, если поездка необходима, призвал жителей страны соблюдать правила гигиены.

Напомним, в конце 2019 года власти КНР объявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала название COVID-2019.

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По состоянию на 24 февраля, в мире коронавирусом заразились 79 331 человек, в том числе за пределами КНР. Погибло 2595 человек, из которых 15 скончались в Иране. Там вирус зафиксировали в Куме, Тегеране, Тоне, провинциях Гилян и Маркази.