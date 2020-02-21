Девять стран призвали ограничить поездки в Японию из-за коронавируса

В Стране восходящего солнца к вечеру четверга выявлено 728 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Девять стран призвали ограничить поездки в Японию, заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Мотэги Тосимицу, пишет РИА Новости.

"Микронезия, Тонга, Самоа, Израиль, Кирибати, Соломоновы острова, Республика Корея, Таиланд и Бутан призвали ограничить поездки в страны, включая Японию, где есть заражение новой коронавирусной инфекцией", - сказал министр.

А вот США и Тайвань, не призывая отказаться или воздержаться от поездок, просто рекомендуют быть осторожными при посещении.

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В Японии к вечеру четверга выявлено 728 человек с положительной реакцией но новый тип коронавируса. Из них - 634 пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся коронавирусной инфекцией на лайнере.

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По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 75 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 118, всего удалось вылечить более 16 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

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До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.