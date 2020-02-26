Общественность Кыргызстана призывает власти к решению экологических проблем

Стремительное таяние ледников происходит из-за неэффективного использования земель, взрывных работ при добыче руды и строительстве горных дорог, а также из-за концентрации выхлопных газов в атмосфере.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Эколог из Кыргызстана предупреждает, что Центральная Азия рискует превратиться в пустыню потому что страны региона не могут сформировать единую экологическую политику.

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Об информационном содержании экофорума, посвященного сохранению ледников и прошедшего в Бишкеке рассказывает редакция Sputnik Кыргызстан.

Как отметил глава экологического фонда "Монгу" Урустем Кабылбеков, стремительное таяние ледников происходит из-за неэффективного использования земель, взрывных работ при добыче руды и строительстве горных дорог, а также из-за концентрации выхлопных газов в атмосфере. Еще одна причина - это соленая пыль с Аральского моря, добавил эколог.

"Сельхозпроизводительность региона снизилась на 30%. Народам Центральной Азии необходимо прийти к единому решению проблемы и принять совместную концепцию развития", — сказал Кабылбеков.

Кыргызстану и другим странам Центральной Азии необходимо принять единую экологическую концепцию, в противном случае регион может стать зоной напряженности из-за борьбы за водные ресурсы, подчеркнули участники форума.

При этом был озвучен призыв написать солидарное обращение к властям Кыргызстана с просьбой договориться с соседними странами о совместном решении экологических проблем.

Отмечали, что в рамках Парижского соглашения по изменению климата создан фонд, который предоставляет финансовую помощь в этом вопросе. Страны Центральной Азии, по мнению собравшихся на экофоруме, могут разработать программу и подать совместную заявку.

Напомним, в декабре 2019 года Узбекистан принял участие в работе конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP-25.

Республика выполняет международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, а также о мерах по переходу к "зеленой экономике".

Тогда делегация из Узбекистана обратилась к международному сообществу с призывом поддержать усилия республики в деле решения негативных последствий высыхания Аральского моря. Была подчеркнута актуальность налаживания и расширения взаимодействия между созданным под эгидой ООН Многопартнерским трастовым фондом по человеческой безопасности для региона Приаралья и донорским сообществом в целях реализации действенных проектов по социально-экономической реабилитации в регионе, охваченном экологическим кризисом.