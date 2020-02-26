Bek Air, чей самолет рухнул под Алма-Атой, подделывала сертификаты пилотов

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, рухнул 27 декабря 2019 года. Погибли 12 человек, еще один умер через месяц после авиакатастрофы.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Проверка казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет в декабре упал близ Алма-Аты, выявила большое количество нарушений.

В частности, выяснилось, что авиакомпания подделывала сертификаты об обучении пилотов, использовала фальшивые документы о проведении техобслуживания самолетов и скрывала инциденты с лайнерами, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Сокрытие инцидентов

Эксперты выяснили, что Bek Air не указала, например, реальную причину происшествия с воздушным судном Fokker-100 UP-F1017. Инцидент произошел 25 декабря.

Оказалось, что после вылета командир корабля заметил, что гидросистема № 1 полностью отказала из-за вытекания гидрожидкости. Однако полет продолжился. Пилот не стал сообщать об этом и просто активировал аварийную гидросистему № 2.

Это могло привести к отказу выпуска закрылок и сбоям в работе другого оборудования на борту. По прилете командир корабля намеренно сообщил диспетчеру неверную информацию о поломке.

Фальшивые сертификаты пилотов

Также выяснилось, что Bek Air выдавала пилотам фальшивые сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозке опасных грузов.

Что имеется в виду: проверка показала, что на момент якобы обучения и сдачи тестов летчики попросту находились в других регионах страны.

Проверка также выявила факт подделки двумя пилотами авиакомпании сертификатов о переобучении.

И это далеко не все.

Оказалось, что авиаперевозчик самостоятельно присваивал инженерам категории допуска, а инженерам, у которых такого допуск не было, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на самолетах.

Какая судьба ожидает Bek Air?

Несмотря на такое количество серьезных нарушений, власти Казахстана дали авиакомпании второй шанс.

В течение десяти дней руководство Bek Air должно представить план действий по устранению этих нарушений. Авиакомпании будет дано шесть месяцев для того, чтобы их устранить.

В противном случае лицензия Bek Air будет отозвана.

Трагедия под Алма-Атой

27 декабря под Алма-Атой разбился самолет компании Bek Air. На борту находились 98 человек. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.

Эксперты заключили: самолет рухнул из-за того, что авиакомпания не провела обязательную процедуру проверки крыльев перед полетом с целью выявления обледенения.