Bek Air, чей самолет рухнул под Алма-Атой, подделывала сертификаты пилотов

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Проверка казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет в декабре упал близ Алма-Аты, выявила большое количество нарушений.
В частности, выяснилось, что авиакомпания подделывала сертификаты об обучении пилотов, использовала фальшивые документы о проведении техобслуживания самолетов и скрывала инциденты с лайнерами, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Сокрытие инцидентов
Эксперты выяснили, что Bek Air не указала, например, реальную причину происшествия с воздушным судном Fokker-100 UP-F1017. Инцидент произошел 25 декабря.
Оказалось, что после вылета командир корабля заметил, что гидросистема № 1 полностью отказала из-за вытекания гидрожидкости. Однако полет продолжился. Пилот не стал сообщать об этом и просто активировал аварийную гидросистему № 2.
Это могло привести к отказу выпуска закрылок и сбоям в работе другого оборудования на борту. По прилете командир корабля намеренно сообщил диспетчеру неверную информацию о поломке.
Фальшивые сертификаты пилотов
Также выяснилось, что Bek Air выдавала пилотам фальшивые сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозке опасных грузов.
Что имеется в виду: проверка показала, что на момент якобы обучения и сдачи тестов летчики попросту находились в других регионах страны.
Проверка также выявила факт подделки двумя пилотами авиакомпании сертификатов о переобучении.
И это далеко не все.
Оказалось, что авиаперевозчик самостоятельно присваивал инженерам категории допуска, а инженерам, у которых такого допуск не было, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на самолетах.
Какая судьба ожидает Bek Air?
Несмотря на такое количество серьезных нарушений, власти Казахстана дали авиакомпании второй шанс.
В течение десяти дней руководство Bek Air должно представить план действий по устранению этих нарушений. Авиакомпании будет дано шесть месяцев для того, чтобы их устранить.
В противном случае лицензия Bek Air будет отозвана.
Трагедия под Алма-Атой
27 декабря под Алма-Атой разбился самолет компании Bek Air. На борту находились 98 человек. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.
Эксперты заключили: самолет рухнул из-за того, что авиакомпания не провела обязательную процедуру проверки крыльев перед полетом с целью выявления обледенения.