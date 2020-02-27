Саудовская Аравия приостановила въезд для паломников из-за коронавируса

Также приостанавливается въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых "распространение нового коронавируса представляет собой опасность".

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса на своей территории.

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В частности, власти распорядились приостановить въезд в страну лиц, прибывающих с целью совершения умры (малого хаджа) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине,

Об этом сообщает МИД королевства.

Въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых "распространение нового коронавируса представляет собой опасность", также будет приостановлен.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 770. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Иран, Южная Корея и Италия.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.