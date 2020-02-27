"Прощай, теннис": Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

По ее словам, она будет скучать по теннису, тренировкам и ежедневной рутине, связанной с выходом на корт.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры из-за профессиональных травм, сообщает Vogue.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Путь к вершине был полон долин и непроходимых троп, но вид с нее открывался невероятный", - говорит спортсменка.

По ее словам, она будет скучать по теннису, тренировкам и ежедневной рутине, связанной с выходом на корт.

В феврале 2019 года спортсменка перенесла хирургическое вмешательство на правом плече. Операция проводилась с целью восстановить изношенное сухожилие и плечевой сустав. Дальнейшее изнашивание тканей плеча после операции и болевой синдром привели к тому, что у Шараповой возникли проблемы с удерживанием ракетки в руке.

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Мария Шарапова занималась теннисом 28 лет. Она стала победительницей пяти турниров Большого шлема, завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в одиночном разряде. В 2004 году выиграла Уимблдон. В 2006-м стала победительницей US Open, в 2008 году — Australian Open, в 2012 и 2014 годах — "Ролан Гаррос".

В 2018 году Forbes ценило ее доход в 10,5 миллионов долларов, по итогам прошлого года ее доход составил 8,5 миллионов долларов.