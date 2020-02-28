Выявлен первый случай коронавируса в Литве

Пациент изолирован в больнице в Шяуляе. Инфекцию он подхватил в итальянской Вероне. Подробности - читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Первый случай коронавируса подтвержден в Литве, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав.

"На данный момент пациент изолирован в больнице в Шяуляе. Инфекцию он подхватил в итальянской Вероне", - говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 человек, также в стране зафиксировано 650 случаев заражения.

Больше всего заболевших в Ломбардии — 403 человека. В этом регионе число выздоровевших достигло 40 человек, при этом 14 заразившихся скончались. Всего по стране выздоровели 45 человек.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 81 тысячу человек. Число скончавшихся - 2 801. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.

Эпидемия охватила 29 стран.

У 232 пассажиров рейса Сеул—Ташкент не обнаружен коронавирус >>

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.