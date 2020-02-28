В Беларуси выявлен первый случай коронавируса у иранского студента

Заболевание выявлена у иранского студента, прилетевшего из Баку. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Первый завозной случай коронавируса нового типа теперь выявлен и в Беларуси, сообщает передает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении.

Также сегодня стало известно, что в Литве был выявлен первый случай заражения у гражданина, прибывшего из Италии.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 81 тысячу человек. Число скончавшихся - 2 801. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.

Эпидемия охватила 29 стран.

Выявлен первый случай коронавируса в Литве >>

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.