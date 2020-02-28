В Беларуси выявлен первый случай коронавируса у иранского студента

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Первый завозной случай коронавируса нового типа теперь выявлен и в Беларуси, сообщает передает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.
"Тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении.
Также сегодня стало известно, что в Литве был выявлен первый случай заражения у гражданина, прибывшего из Италии.
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 81 тысячу человек. Число скончавшихся - 2 801. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.
Эпидемия охватила 29 стран.
Выявлен первый случай коронавируса в Литве >>
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.