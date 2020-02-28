Более 30 военнослужащих Турции погибли в Сирии

Боевики при поддержке Турции активизировали наступление на город Саракиб в провинции Идлиб. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В результате удара ВВС в Идлибе погибло 33 турецких военнослужащих и 36 ранено, сообщает РИА Новости.

Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских правительственных сил. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик анонсировал консультации с НАТО.

"Сирийские войска 27 февраля обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть", - сообщили в Минобороны РФ.

Днем в четверг стало известно, что боевики при поддержке Турции активизировали наступление на город Саракиб в провинции Идлиб. Террористы использовали десятки смертников и заминированных машин.

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Позднее в СМИ появилась информация, что турецкие военные начали обстреливать самолеты российских Воздушно-космических сил и сирийскую авиацию.