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Камилова пригласили на церемонию подписания соглашения США с талибами

Sputnik
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200228/13567695/Kamilova-priglasili-na-tseremoniyu-podpisaniya-soglasheniya-SShA-s-talibami.html

Главе МИД Узбекистана поступило официальное приглашение на церемонии подписания соглашения между США и движением "Талибан", которая состоится 29 февраля 2020 года в Дохе.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан". Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что церемония состоится в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

Здание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В МИД Узбекистана прошла встреча с представителями "Талибана"

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в соответствии с официальным приглашением примет участие в церемонии подписания соглашения между США и движением "Талибан", которая состоится 29 февраля 2020 года в Дохе", - говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

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В апреле 2019 года пресс-служба главы Афганистана сообщала, что власти Узбекистана предложили провести переговоры афганского правительства и движения "Талибан" в Самарканде.

Боевик движения Талибан
AP Photos / Allauddin Khan
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США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.

Теги:
Соглашение, талиб, США, подписание документов, МИД Узбекистана



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