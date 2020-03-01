Папа Римский заболел коронавирусом — СМИ

Многие считают, что сообщения о болезни понтифика и его окружения - это дезинформация. Между тем Папа Римский Франциск уже четвертый день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Папа Римский Франциск заболел коронавирусом, передает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Отмечается, что анализ проб на вирус COVID-19 дал положительный результат. Однако точного подтверждения данной информации нет.

На фото видно, что 83-летний понтифик действительно имеет нездоровый вид.

#PopeFrancis cancelled a church service today after he was struck down with illness.

The 83-year-year-old pontiff was not well enough to attend the mass, although there is no suggestion at this stage he has #coronavirus as the outbreak in #Italy topped 500 cases. pic.twitter.com/XTLQ8Q837R — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) February 27, 2020

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания.

Vatican confirms Pope Francis and two aides test positive for Coronavirus https://t.co/3A7jIXHaad — Almirante Padilla (@Antimamertuss) March 1, 2020

Кроме того, ходили слухи, что вместе с ним заболели коронавирусом два человека из его ближайшего окружения. Однако позднее в службе печати Ватикана назвали данную информацию "фейком".

Италия стала одним из центров распространения коронавируса после Китая и Южной Кореи. Сообщается, что на данный момент число зараженных в республике превысило 1000 человек, 29 умерли.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.