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Папа Римский заболел коронавирусом — СМИ

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200301/13573876/Papa-Rimskiy-zabolel-koronavirusom--SMI.html

Многие считают, что сообщения о болезни понтифика и его окружения - это дезинформация. Между тем Папа Римский Франциск уже четвертый день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Папа Римский Франциск заболел коронавирусом, передает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Отмечается, что анализ проб на вирус COVID-19 дал положительный результат. Однако точного подтверждения данной информации нет.

На фото видно, что 83-летний понтифик действительно имеет нездоровый вид.

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания.

Кроме того, ходили слухи, что вместе с ним заболели коронавирусом два человека из его ближайшего окружения. Однако позднее в службе печати Ватикана назвали данную информацию "фейком".

Италия стала одним из центров распространения коронавируса после Китая и Южной Кореи. Сообщается, что на данный момент число зараженных в республике превысило 1000 человек, 29 умерли.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

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Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (141)
Теги:
СМИ, Эпидемия, Папа Римский Франциск, Италия, коронавирус



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