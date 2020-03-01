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В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200301/13574101/V-Ankare-napali-na-trekh-sotrudnikov-Sputnik-Turtsiya.html

Журналисты до сих пор не выходят на связь. По информации МИД РФ, пострадавших сотрудников со вчерашнего вечера держат в силовых структурах Турции "в связи с профессиональной деятельностью".

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины. Об этом сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Как сообщается на сайте Sputnik Турция, инцидент произошел около 22.30-23.00 по московскому времени. В редакции сообщили, что в квартиры сотрудников попытались ворваться организованные группы людей. Неизвестные выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери.

Злоумышленники поспешили скрыться до прибытия полиции. После этого трое сотрудников, подвергшихся нападению, отправились в полицейский участок для дачи показаний.

Позднее журналисты перестали выходить на связь с редакцией.

В МИД РФ нападение на сотрудников Sputnik Турция назвали "грубейшим нарушением прав журналистов". По имеющейся информации, пострадавших журналистов задержали "в связи с профессиональной деятельностью".

"Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - говорится в сообщении МИД РФ.

Член Совета Федерации РФ Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что данный инцидент приведет к осложнению отношений между Москвой и Анкарой, так как Москва не намерена терпеть преследование представителей российских СМИ в Турции.

Теги:
МИА "Россия Сегодня", СМИ, Sputnik, Турция



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